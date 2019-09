Advocaten Wilders hervatten pleidooi

De advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben vrijdag hun pleidooi in het proces in hoger beroep tegen Geert Wilders hervat. De PVV-voorman staat terecht voor zijn verondersteld beledigende uitspraken over Marokkanen. Hij is vrijdag niet in de rechtszaal aanwezig, wegens werkzaamheden elders.

Afgelopen dinsdag eisten de raadslieden het proces direct te laten stoppen omdat volgens hen onomwonden is gebleken dat het Openbaar Ministerie zich in de zaak-Wilders heeft laten aansturen door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee heeft het OM het recht op vervolging verspeeld, vinden zij. Wilders spreekt al maanden schande van deze vermeende politieke inmenging en heeft maandag aangifte gedaan tegen de in de zaak betrokken aanklagers, omdat zij er tegen de rechter over zouden hebben gelogen.

Het hof gaf dinsdag te kennen dat het over de stellingen van de advocaten wil beraadslagen en daarom niet meteen tot een beslissing kon komen. Het echtpaar Knoops vroeg daarop tijd om zich op zijn positie te beraden. De uitkomst daarvan is dat zij de draad van hun pleidooi weer oppakken.

Inhoudelijk betogen de advocaten dat Wilders zich niet schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie. De rechtbank heeft hem daarvoor veroordeeld. De raadslieden verlangen vrijspraak.