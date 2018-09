Advocaten weigeren gebruik „bajesapp”

Strafrechtadvocaten zijn te hoop gelopen tegen het gebruik van een app, die onlangs is ingevoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen. De app is bedoeld om communicatie tussen advocaten en gedetineerde cliënten te vergemakkelijken, maar stuit op bezwaren bij raadslieden. Verenigingen van strafrechtadvocaten hebben woensdag een kort geding aangespannen tegen de Staat.

Door het kort geding, dat volgende week dient, is het gebruik van de app inmiddels opgeschort. Met de app (MyTelio) worden bezoekafspraken en terugbelverzoeken geregeld. Volgens de advocaten is het gebruik van de app een aantasting van het recht op vrij verkeer tussen advocaat en cliënt.

Een van de bezwaren is dat advocaten moeten betalen voor communicatie via de app, zeggen de verenigingen NVJSA en NVSA. Ook is onduidelijk wat er met voicemailberichten gebeurt en waar deze worden opgeslagen. Advocaten zijn zogeheten geheimhouders, communicatie tussen hen en hun clientèle is vertrouwelijk. De advocaten willen dat de ‘knelpunten’ worden opgelost voordat de app gebruikt gaat worden.

Het kort geding dient volgende week. Een precieze datum is nog niet bekend.