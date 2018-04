Advocaten vechten gebruik gekraakte data aan

De raadslieden van drie verdachten in een grote drugszaak gaan het gebruik van de zogenoemde Ennetcom-data als bewijs in de rechtszaal opnieuw aanvechten. Dit bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De Ennetcom-data bestaan uit honderdduizenden gecodeerde e-mails en berichten, waarvan experts de beveiliging wisten te kraken.

In de zaak heeft een van de rechters zich deze week op aandringen van de raadslieden laten vervangen. De advocaten vreesden dat hij vooringenomen zou zijn, omdat hij deel uitmaakte van de strafkamer die vorige week in het proces tegen Naoufal ‘Noffel’ F. bepaalde dat de Ennetcom-data als bewijs mogen worden gebruikt.

Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg de beschikking over de gegevens, nadat in 2016 in Canada servers van Ennetcom in beslag waren genomen. Justitie zei na de uitspraak in het proces tegen ‘Noffel’ dat de weg vrij was de data in tientallen andere onderzoeken in te zetten.

De drie verdachten in de drugszaak zouden cocaïne naar Nederlandse wateren hebben gesmokkeld en door Urker viskotters aan land hebben laten brengen. Justitie kwam hen op het spoor, toen in de Ennetcom-data werd gespeurd naar aanwijzingen voor de betrokkenheid van ‘Noffel’ bij de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. in november 2015 in Diemen.

Daarbij stuitte de politie op berichtenverkeer tussen ‘Noffel’ en Muhammed S. (31) uit Amstelveen. Bij verder onderzoek naar S. kwamen zijn medeverdachten Ferry B. (43) uit Den Helder en Leendert R. (51) uit Urk in beeld, gevolgd door de Urker kottereigenaar Johannes N. Vorig jaar juni werd op een van zijn kotters in Harlingen ruim 260 kilo cocaïne onderschept.

Tegen N. werd vorige maand voor die smokkel drie jaar gevangenisstraf geëist. Tegen de bemanningsleden vorderde justitie celstraffen tot zes jaar. De uitspraak is half mei. N. heeft bekend maar verder niets durven zeggen, omdat zijn gezin en hij worden bedreigd. Volgens de aanklagers komen de bedreigingen van Muhammed S. Die ontkende dinsdag fel.

De strafzaak tegen S., B. en R. gaat 17 juli verder.