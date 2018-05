Advocaten uit rechtshulpoverleg met Dekker

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft geen vertrouwen meer in gesprekken met de overheid over de hervorming van de gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaten stappen daarom uit het overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, laat bestuursvoorzitter Hein Vogel weten. Hij denkt niet dat de gesprekken nog iets gaan opleveren.

Het kabinet wil de rechtsbijstand hervormen, maar daar geen extra geld voor uittrekken. Tot voor kort was minister Sander Dekker over de plannen in gesprek met de VSAN. Hoop op een positieve uitkomst van dit overleg heeft de vereniging echter niet meer, aldus Vogel.

De VSAN, waar zo’n zeshonderd advocaten bij zijn aangesloten, doet nu een oproep om „de rechtshulp te redden” en komt daarbij met een aantal concrete voorstellen om toch meer geld vrij te maken voor de rechtsbijstand. Ze pleit er onder meer voor de rechtsbijstand vrij te stellen van btw. Ook biedt de vereniging dinsdag een petitie aan in de Tweede Kamer.

Een commissie onder leiding van Herman van der Meer, president van het gerechtshof in Amsterdam, concludeerde vorig jaar dat er sprake is van „ernstig achterstallig onderhoud” in het stelsel voor rechtsbijstand. Advocaten daadwerkelijk betalen voor alle uren die ze draaien in de rechtsbijstand, zou per jaar 125 miljoen extra kosten, concludeerde de commissie.

De VSAN waarschuwt ook dat „steeds meer gepassioneerde advocaten stoppen met het verlenen van gefinancierde rechtsbijstand. Over een paar jaar is het te laat om de schade te repareren.”