Advocaten: Thijs H. had geen weloverwogen moordplannen

Thijs H. kan niet worden veroordeeld voor moord, het doden met een vooropgezet plan. Hij ging weliswaar gewapend met een mes op pad met de bedoeling mensen te doden, maar hij heeft geen weloverwogen keuzes kunnen maken, omdat hij in „een gestoorde realiteit” verkeerde.

Dat betoogden de advocaten van H. woensdag in hun pleidooi voor H., voor de rechtbank in Maastricht. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen H.

De 28-jarige H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. Volgens het OM zijn de drie slachtoffers „afgeslacht”. Allen werden uit het niets aangevallen en met vele messteken gedood.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) menen dat H. onder invloed van een „ernstige psychotische ontregeling” het dodelijke geweld heeft gepleegd en daarom volledig ontoerekeningsvatbaar is. Justitie deelt die conclusies niet. Het OM betwist dat zijn zieke psyche hem geen andere keuze liet dan het doden van willekeurige slachtoffers. Volgens het OM moet H. voor verminderd toerekeningsvatbaar worden gehouden, waardoor er ook ruimte is voor een lange celstraf.

„Kalm beraad en rustig overleg” moet volgens de wet aan het doden voorafgaan, om te voldoen aan de criteria voor het misdrijf moord. Daarvan is bij H. geen sprake geweest, vinden zijn advocaten. H. was geestelijk te ver heen om aan die criteria te kunnen voldoen. Daarmee is wat de raadslieden betreft sprake van drie keer doodslag, in plaats van drie keer moord.

De advocaten menen dat het OM ten onrechte forse kritiek heeft geuit op het PBC-rapport. Het OM vindt het rapport „incompleet”. In haar kritiek is justitie er volgens de raadslieden „met gestrekt been ingegaan” omdat de conclusies niet in haar straatje passen.