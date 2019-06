Advocaten Sjonny W: OM kijkt door trechter

De advocaten van Sjonny W. vinden dat de rechtbank hun cliënt moet vrijspreken van de aanklacht dat hij drie vrouwen heeft omgebracht. Volgens de raadslieden heeft het Openbaar Ministerie (OM) „door een trechter” naar de zaak gekeken en scenario’s genegeerd waarvoor het onderzoek „wel degelijk” handvatten biedt.

„Deze man mag niet meer vrijkomen, hoe dan ook. Of het juridisch is onderbouwd, is kennelijk niet erg belangrijk”, schamperde strafpleiter Maarten Pijnenburg. Hij verweet het OM „halfslachtig werk” en vond dat de aanklagers vooral „de kunst van het weglaten” goed verstonden.

De raadsman hekelde ook de beeldvorming in de zaak, die tot nu toe „sturend” is geweest en de waarheidsvinding heeft „vertroebeld”. „Het is tijd dat de rechtbank écht in de materie duikt.” Zijn collega Nancy Dekens noemde het bewijs tegen W. (46) „bepaald niet overstelpend”.

De raadslieden pleiten tot het einde van de middag en gaan donderdagochtend verder met de verdediging van W., tegen wie twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging is geëist. De uitspraak is begin augustus voorzien.