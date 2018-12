Advocaten Satudarahzaak: eisen zijn te hoog

Ook vrijdag pleitten twee advocaten voor de rechtbank in Roermond voor fors lagere straffen in de zaak van Satudarah Geleen. Twee leden van deze motorclub stonden vrijdag terecht. Tegen hen was zeven en vier jaar cel geëist wegens afpersing, geweld en vrijheidsberoving. En tegen één van hen wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. De advocaten vinden dat veel niet bewezen kan worden.

Afgelopen week stonden nog eens vijf leden van Satudarah Geleen terecht. Ook hun advocaten betwistten de afgelopen dagen de betrokkenheid van Satudarah bij geweldplegingen, afpersingen, vrijheidsberovingen en wapenbezit. Volgens de advocaten is dat uitsluitend aan individuele leden toe te schrijven en staat Satudarah daar buiten. Maar het Openbaar Ministerie (OM) verwerpt deze redenering: Satudarah is volgens het OM strak hiërarchisch georganiseerd, ieder doet wat de leiding beveelt.

De president van de club en twee andere leden verschijnen in januari voor de rechter.