Advocaten: recherche zette onaanvaardbare druk op verdachten

De recherche heeft ongeoorloofde druk uitgeoefend op verdachten van de vermeende bende rondom Martien R. Dat zeiden hun advocaten donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Fébe Schoolderman en Stefan van Paridon vertelden hetzelfde verhaal. In de gevangenis kwam het verzoek aan hun cliënten Anton R. en Siebren M. om met spoed een telefoonnummer te bellen. Toen ze belden zou er zijn opgenomen door een jachtige rechercheur, die de twee zou hebben aangespoord om snel extra verklaringen af te leggen, zonder de verdachten te wijzen op hun zwijgrecht en zonder hun advocaten erover in te lichten. Schoolderman: „Twee keer, want een paar dagen later gebeurde het weer. Een schending van het recht op een eerlijk proces.” Ook R. zelf zou op een dergelijke manier zijn benaderd.

De twee zijn verdachten in de zaak rond Martien R. (49) die werd opgepakt in november vorig jaar tijdens een grootscheepse actie rond een woonwagenkamp in Oss. Justitie verdenkt hem en veertien anderen van handel in drugs en zware wapens.

Alle advocaten vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten. Justitie reageert donderdagmiddag op de aantijgingen en verzoeken. Uiteindelijk beslist de rechtbank over het voorarrest.