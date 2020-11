Advocaten ontvoeringszaak Joey AK geloven slachtoffer niet

De advocaten van de vriendengroep rond Joël H., beter bekend als de 23-jarige rapper Joey AK, zetten vraagtekens bij de aangifte van de vrouw die zegt met haar kinderen door hen ontvoerd te zijn. Volgens de verdediging vaart het OM te veel op haar verhaal en ontbreken veelal de aanvullende bewijzen.

De advocaten brachten dinsdag in de rechtbank in Amsterdam naar voren dat het slachtoffer in de aanloop naar het proces meermalen niet de waarheid heeft gesproken. Zo loog ze zelfs onder ede, stelt Gerald Roethof, de advocaat van Nathaniël O. (20). Advocaat Jan-Hein Kuijpers noemt het slachtoffer manipulatief. „Alles wat mevrouw zegt is niet te staven met objectief materiaal. Ze liegt tegen haar advocaat, ze liegt bij de rechter-commissaris en liegt tegen een arts”, aldus de raadsman van Joey AK.

De advocaten van de hoofdverdachten vroegen in hun pleidooien op de tweede en laatste zittingsdag om vrijspraak. De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar tegen H. Tegen de medeverdachten werden celstraffen van twee tot drie jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. „Vijf jaar, ik sta met de mond vol tanden”, reageerde de hoofdverdachte in zijn laatste woord. Ook hij gelooft de vrouw met wie hij in het verleden een seksuele relatie had niet. „Ze is een leugenaar, voor 100 procent”, zei H. „Ze probeert het onderste uit de kan te halen, zoveel mogelijk geld te halen.”

De brute ontvoering speelde zich tijdens de jaarwisseling af in Almere. Daar zou de moeder tijdens de oudejaarsnacht ernstig zijn mishandeld, omdat ze geld zou hebben gestolen van Joey AK, die in de Almeerse woning een tas met 100.000 euro had gestald. Volgens het OM is de vrouw in de woning met kokend water overgoten en is ze meermaals geslagen met een vuurwapen tijdens een verhoor over het vermiste geld.

De verdachten ontkennen het slachtoffer te hebben ontvoerd. Ze zeggen dat ze op oudejaarsdag vrijwillig meeging van haar woning in Amsterdam-Noord naar het huis in Almere, om het conflict uit te praten.

Kuijpers en Roethof vroegen vergeefs om onmiddellijke opheffing van de voorlopige hechtenis van H. en O. De rechtbank besloot dinsdagavond eveneens dat de medeverdachten Sudneyson B. (20) en Nathaniël D. (22) hun enkelbanden voorlopig moeten blijven dragen.

De rechtbank doet 14 december uitspraak.