Advocaten MH17-verdachte zetten vraagtekens bij onbevangenheid OM

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov vragen zich af of het Openbaar Ministerie nog wel onbevangen in het proces kan staan, nu het kabinet Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gedaagd over zijn rol bij het neerhalen van het vliegtuig. Die vraag stelden zij donderdag in de rechtbank op Schiphol tijdens een voorbereidende zitting in het monsterproces. De zogenoemde statenklacht van de overheid is afgelopen zomer ingediend.

Volgens de advocaten „kan worden afgeleid dat het Nederlandse regering het standpunt inneemt dat MH17 door een Buk-raket is neergehaald waarvoor de Russische federatie verantwoordelijk is”. Als de overheid dit standpunt inneemt, heeft het OM dan nog wel „de magistratelijke vrijheid om op een ander scenario uit te komen dan nu ten laste is gelegd”, vragen zij zich af.

Een internationaal onderzoeksteam, waaronder de Nederlandse justitie, heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ramp met vlucht MH17. Met als conclusie dat MH17 op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht is geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. De advocaten van Poelatov ageren al langer tegen die hypothese. Volgens hen zijn er ook nog andere scenario’s mogelijk waar niet voldoende onderzoek naar is gedaan. In Oost-Oekraïne was destijds een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Vlucht MH17 vertrok 17 juli 2014 van Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt. Het OM verdenkt vier mannen van betrokkenheid bij de vliegramp. Alleen de Rus Poelatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets aan de rechtbank laten horen.

De strafzaak begon afgelopen maart en zal waarschijnlijk tot eind volgend jaar duren. Momenteel is het proces nog in de inleidende fase, de rechtbank streeft er naar vanaf volgend jaar februari de zaak inhoudelijk te behandelen. Deze week heeft de verdediging van Poelatov een hele reeks onderzoekswensen kenbaar gemaakt, het Openbaar Ministerie zal daar volgende week op reageren. De rechtbank neemt vervolgens op 25 november beslissingen.