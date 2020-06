Advocaten leveranciers Taghi verwijten OM ‘absurde’ claim

De advocaten van de mannen die zijn veroordeeld voor het leveren van onder meer wapens en auto’s aan de organisatie van vermeend topcrimineel Ridouan Taghi, hebben op de eerste dag van het proces over het terugbetalen van criminele verdiensten uitgehaald naar het OM. Dat heeft een „absurde” en „ontoelaatbare” methode gebruikt bij de berekening van de bedragen, aldus de raadslieden. Zij willen dat de rechtbank de vorderingen afwijst. Justitie claimt bij elkaar ruim 7 miljoen euro van de in totaal acht mannen.

De rechtbank maakte donderdag een begin met de zaak, waarvoor drie dagen zijn uitgetrokken en waarin het draait om de vermeende verdiensten van het achttal. Zij werden eerder veroordeeld in het strafproces 26Koper. Het gerechtshof in Amsterdam legde daarin vorig jaar in hoger beroep tot 14,5 jaar cel op.