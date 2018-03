Advocaten Klaas Otto stoppen ermee

De advocaten van Klaas Otto, Louis de Leon en Robert van ’t Land, hebben de handdoek in de ring gegooid. Na een afgewezen wrakingsverzoek hebben zij de verdediging neergelegd.

Volgens de raadslieden is het „niet verantwoord” verder te gaan als advocaat van Otto. „Wij kunnen de verdediging niet halfbakken voeren”, aldus Van ’t Land.

De advocaten hebben de rechtbank tevergeefs verzocht de berechting van Otto op te schorten, omdat hij geestelijk niet in staat zou zijn zijn proces te volgen. De rechtbank wees dat verzoek af. Daarop hebben de advocaten dinsdag de rechtbank gewraakt. Dat verzoek werd even later afgewezen door een wrakingskamer.

Klaas Otto (50), oprichter van motorclub No Surrender, wordt verdacht van onder meer mishandeling, brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Hij zou geestelijk achteruit zijn gegaan als gevolg van een maandenlang verblijf in een streng detentieregime.

Het is nog onduidelijk welke consequenties de stap van de raadslieden zal hebben voor het verdere verloop van de zaak tegen Otto.