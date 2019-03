Advocaten: Klaas Otto kreeg oneerlijk proces

De advocaten van Klaas Otto willen meerdere getuigen (nogmaals) horen in het hoger beroep van de zaak tegen de oprichter van motorclub No Surrender. Volgens hen is er geen eerlijk proces gevoerd.

„Politie en justitie wilden alleen maar dossier opbouwen, niet de waarheid boven tafel krijgen. Getuigen zijn onder druk gezet om belastende verklaringen af te leggen tegen mijn cliënt”, aldus advocaat Sanne Schuurman. Volgens hem was de de top van het Openbaar Ministerie actief bij deze zaak betrokken en wilden ze Otto „zo lang mogelijk” opsluiten.

Otto werd vorig jaar door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Zowel hij als het Openbaar Ministerie ging in beroep. Hij zit momenteel voor deze zaak al zo’n twee jaar in de cel. Volgens Schuurman zou hij op vrije voeten moeten komen. „De kans is reëel dat de uiteindelijke straf die het hof gaat opleggen, lager is dan de tijd die hij nu in hechtenis heeft gezeten.”

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist. De rechtbank in Breda kwam echter tot een lagere straf, onder meer omdat de 51-jarige Brabander zelf slachtoffer is geworden van een schietpartij. Een van de mannen die hij heeft mishandeld en bedreigd, is eerder veroordeeld omdat hij Otto beschoten heeft. Otto overleefde die aanslag ternauwernood.

Het gerechtshof in Den Bosch beslist over twee weken over de hechtenis van de 51-jarige Brabander en het al dan niet horen van getuigen.