Advocaten in zaak Sumo-keten wraken rechtbank

De advocaten van een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rond restaurantketen Sumo hebben de rechters in deze zaak gewraakt. Dit gebeurde nadat hun verzoek om getuigen te horen over de documentaire die met toestemming van het Openbaar Ministerie over de zaak is gemaakt, was afgewezen.

Eind juli, vlak voordat de rechtbank in Rotterdam uitspraak zou doen, berichtte NRC over de documentaire. Dit tot grote verbazing van de verdediging en de rechtbank. De zaak werd heropend en het OM bezwoer dat de film niet de reden is geweest voor het besluit om Sumo te vervolgen. De rechtbank stelde donderdag tijdens de hervatting van het proces dat de officier moet worden geloofd en dat nader onderzoek niet nodig is.

De advocaten, die aangifte deden tegen de officier wegens schending van het ambtsgeheim, vinden de beslissing van de rechtbank " té OM-vriendelijk". Zij hebben hierdoor onvoldoende vertrouwen dat deze rechtbank onpartijdig zal kunnen oordelen.