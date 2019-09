Verschillende strafrechtadvocaten hebben op social media een foto van de geliquideerde Derk Wiersum geplaatst met de tekst „Ik ben Derk Wiersum, strafrechtadvocaat”. De actie is een echo van de uitlatingen die volgden op de terreuraanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015. Toen plaatsten veel mensen de tekst „Je suis Charlie”. Na de grote aanslagen in Parijs een half jaar later was overal „Je suis Paris” te zien.