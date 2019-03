Advocaten Holleeder beginnen aan pleidooi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp beginnen de advocaten van Willem Holleeder donderdag aan een vijf dagen durend pleidooi. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 1 maart een levenslange gevangenisstraf tegen de 60-jarige Holleeder.

Volgens het OM zit Holleeder achter een aantal liquidaties in de onderwereld en vormde hij samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis een driemanschap dat over leven en dood beschikte. Soerel kreeg eerder levenslang voor zijn leidende rol bij twee van de liquidaties, Hillis werd in 2011 doodgeschoten.

Holleeder heeft alle beschuldigingen ontkend. Volgens zijn raadslieden, Sander Janssen en Robert Malewicz, heeft het OM de strafeis onderbouwd met „een vrij algemene, enigszins eenzijdige en versimpelde versie” van het beschikbare bewijsmateriaal. Het OM heeft voor het bewijs onder meer de verklaringen van Holleeders zussen Astrid en Sonja gebruikt.

Het OM meent dat Holleeder zijn leven lang „een spoor van ellende, verdriet en ontreddering heeft achtergelaten” en dat hij „de dood als bagage achter zich aan lijkt te slepen”. Levenslang moet recht doen aan het leed van de nabestaanden en duidelijk maken dat de samenleving „geen genoegen neemt” met personen als hij, aldus de officieren van justitie.