Advocaten hebben MH17-verdachte in Rusland bezocht

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het MH17-proces, hebben hun cliënt in Rusland bezocht. Dat lieten zij maandag weten bij de hervatting van het omvangrijke strafproces. Tot nu toe was het lastig om de Rus in zijn thuisland te bezoeken door de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, hadden zijn Nederlandse advocaten eerder verteld.

Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck hebben „intensieve en nuttige gesprekken” gevoerd met Poelatov, aldus Ten Doesschate. Poelatov heeft volgens haar herhaald dat hij niets te maken heeft met het neerhalen van vlucht MH17.

Vanaf maandag is het Justitieel Complex Schiphol opnieuw gereserveerd voor het monsterproces. Hoewel er voor dit blok twee weken zijn uitgetrokken, liet de rechtbank vooraf al weten dat er waarschijnlijk slechts enkele dagen benut gaan worden.

Van de vier verdachten is Poelatov de enige die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets laten horen.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven. Een door de Nederlandse justitie geleid internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen de vier verdachten.

Het strafproces is momenteel nog in de inleidende fase. De rechtbank op Schiphol heeft zittingsblokken tot in ieder geval eind volgend jaar gereserveerd.