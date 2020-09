Advocaten en OM staan stil bij dood Derk Wiersum

Een aantal advocaten staat vrijdag stil bij de gewelddadige dood van hun collega Derk Wiersum. Sommigen nemen om 12.00 uur een minuut stilte in acht, andere hangen de vlag bij hun kantoor halfstok. Ook de hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft medewerkers van het parket opgeroepen tot een minuut stilte, als „eerbetoon” aan de overleden raadsman.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij op weg was naar zijn werk. De moord bracht een grote schok in justitiële kringen en ver daarbuiten teweeg. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde - met vele anderen - de moord een aanslag op de rechtsstaat. „Het vak is voorgoed veranderd”, is sinds de moord een veelgehoorde verzuchting onder strafrechtadvocaten.

De nabestaanden van Wiersum namen vorige week de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde van Advocaten in ontvangst, die de geliefde raadsman postuum was toegekend.

Grote processen waarin liquidaties een rol spelen, zijn na de moord omgeven met zware bewaking. Dat geldt eerst en vooral voor het geruchtmakende Marengoproces. Wiersum was een van de twee advocaten van de kroongetuige in dat proces, De (niet-criminele) broer van Nabil B. werd in maart 2018 in Amsterdam-Noord doodgeschoten, een week nadat het Openbaar Ministerie wereldkundig had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het proces, dat draait om een reeks liquidaties en plannen en pogingen daartoe. Taghi zou mogelijk de opdrachtgever zijn voor de moord op Wiersum en de broer van B., maar van een formele verdenking is geen sprake. Taghi werd in december vorig jaar voor de verdenkingen in Marengo aangehouden in Dubai en zit sindsdien vast.

De moordenaar van B.’s broer is inmiddels veroordeeld. Voor de moord op Wiersum heeft justitie drie verdachten aangehouden, onder wie een verre neef van Taghi. Dit drietal staat maandag op Schiphol voor de rechter, op een tussentijdse zitting.