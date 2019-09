Advocaten boycotten beraad sociale advocatuur

In navolging van de vereniging van sociale advocaten (VSAN) stapt nu ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) uit het overleg met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over zijn plannen met de sociale advocatuur. Aanleiding is dat het kabinet - ondanks alle protesten - komend jaar geen extra geld uittrekt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand, waar mensen met een kleine portemonnee een beroep op kunnen doen.

„Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad”, stelde algemeen deken Johan Rijlaarsdam donderdag.

De bijdragen die sociale advocaten ontvangen voor bijstand aan mensen met een laag inkomen, zijn volgens de organisaties al jaren onder de maat terwijl de werkzaamheden voor een zaak vaak toenemen. De afgelopen jaren is meermaals actie gevoerd door de advocaten.

De SP hield afgelopen jaar een enquête onder pro-Deoadvocaten. Daarin zei 70 procent van de ondervraagden aan stoppen te denken.