Advocaat: zussen Holleeder pleegden meineed

De zussen Holleeder hebben in het proces tegen hun broer Willem meineed gepleegd in hun verklaringen over de afwikkeling van de criminele erfenis van Cor van Hout. Dat stelde raadsman Sander Jansen donderdag na afloop van een nieuwe zitting in het hoger beroep van Willem Holleeder.

Het Amsterdams gerechtshof doorliep donderdag minutieus de gang van zaken rond de afwikkeling van de criminele nalatenschap van de in 2003 geliquideerde Van Hout, gewezen ‘bloedgabber’ van Willem Holleeder en partner van Sonja Holleeder. Dat gebeurde op basis van uitvoerig onderzoek dat de FIOD eerder naar de zaak deed en op grond van verklaringen die verschillende getuigen hebben afgelegd, tot in de beroepszaak aan toe.

Volgens Jansen is komen vast te staan dat de zussen hebben gelogen over de verkoop van prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar en van een villa in Spanje, die aan Van Hout toebehoorden. De raadsman zei donderdag dat zij niet alleen als verdachten in het onderzoek naar die criminele erfenis onwaarheid spraken, maar ook toen ze in de zaak tegen hun broer onder ede stonden als getuige. In de kwestie rond de criminele erfenis schikte Sonja Holleeder na jarenlang onderzoek in 2013 voor ruim een miljoen euro met de Staat.

Jansen sprak van getuigen „die kennelijk zelf de afweging maken waarover ze wel en niet iets willen verklaren en vervolgens ook bepalen of ze ergens de waarheid over spreken”. In de rechtszaal vroeg hij tevergeefs een oordeel over de betrouwbaarheid van de zussen van het Openbaar Ministerie. Dat hield de boot af.

In het proces tegen Willem Holleeder (62) hebben zijn zussen belastend over hem verklaard. Hun inbreng speelde vorig jaar een grote rol bij de levenslange gevangenisstraf die de rechtbank hem oplegde voor een serie moordopdrachten, waaronder die op Van Hout. Janssen noemde het „belangrijk” dat de kwestie ronde de criminele erfenis van Van Hout in hoger beroep is uitgediept. „Het gerechtshof moet weten dat het van doen heeft met mensen van wie we nu hebben kunnen vaststellen dat ze niet altijd de waarheid spreken.”

De beroepszaak gaat volgende week verder met nieuwe getuigenverhoren. Het gerechtshof verwacht tot eind volgend jaar met de zaak bezig te zijn.