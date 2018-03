Advocaat wraakt rechtbank in zaak-Otto

ROTTERDAM(ANP) - Advocaat Louis de Leon, raadsman van Klaas Otto, heeft de rechtbank gewraakt. Aanleiding hiervoor is de beslissing van de rechtbank het proces tegen Otto voort te zetten, ondanks het verzoek van De Leon de vervolging van Otto op te schorten. Volgens de advocaat is Otto geestelijk niet in staat terecht te staan.

De rechtbank deelt die visie niet, bleek dinsdagochtend. De Leon vindt dat onbegrijpelijk. Hij trekt de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel.

De vijftigjarige Otto, oprichter van motorclub No Surrender, wordt verdacht van onder meer mishandeling, brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Hij zou geestelijk achteruit zijn gegaan als gevolg van een maandenlang verblijf in een streng detentieregime.

Drie andere rechters moeten zich over het wrakingsverzoek van De Leon buigen.