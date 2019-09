Advocaat wil vrijspraak voor blokkeerfriezen

LEEUWARDEN (ANP) - De verdediging van vijftien blokkeerfriezen die in hoger beroep zijn gegaan, heeft gevraagd om vrijspraak. Veertien personen worden verdacht van het blokkeren van de A7 in 2017. 'Boegbeeld' Jenny Douwes was niet op de snelweg aanwezig, maar wordt gezien als initiator en medepleger.

Advocaat Tjalling van der Goot staat in hoger beroep Douwes en dertien andere blokkeerfriezen bij. Douwes wordt onder meer verdacht van opruiing vanwege publicaties op Facebook in de dagen voor de blokkade. Volgens Van der Goot ging het om vrijheid van meningsuiting in de discussie rond Zwarte Piet.

Verder was een langzaamaanactie het plan, ontbrak een nauwe samenwerking tussen de verdachten, werd er geen geweld of dwang gebruikt en zouden er bij wegversperringen door anderen in het verleden geen vervolgingen zijn geweest, aldus de raadsman.

Een betoging door anti-Zwarte Pietdemonstranten werd door de gemeente kort voor de sinterklaasintocht geannuleerd. Dit omdat de betogers te laat waren vertrokken en niet door het handelen van de verdachten, stelt Van der Goot.

Volgens Van der Goot hadden de verdachten een "nobel doel". Zij waren bang voor ongeregeldheden in Dokkum. Die vrees was er ook bij de gemeente, stelt de advocaat.

Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen tot 150 uur tegen dertien blokkeerfriezen. Douwes en een andere verdachte zouden 240 uur en voorwaardelijke celstraf van drie maanden moeten krijgen. Negentien blokkeerfriezen gingen niet in beroep. Zij zijn het volgens Van der Goot ook oneens met het vonnis van de rechtbank. Een deel heeft echter geen vertrouwen meer in onafhankelijke rechtspraak. Het hof doet 31 oktober uitspraak.