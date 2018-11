Advocaat wil vrijspraak in 8 decemberproces

Advocaat Irwin Kanhai heeft tijdens een zitting van de Surinaamse krijgsraad gepleit voor vrijspraak voor de verdachten Stephanus Dendoe en Iwan Dijksteel. De krijgsraad behandelde donderdag weer het proces over de Decembermoorden in Paramaribo.

Het Openbaar Ministerie heeft tegen Dijksteel en Dendoe twintig jaar cel geëist voor hun betrokkenheid bij de Decembermoorden. Dat is dezelfde straf als het OM heeft geëist voor hoofdverdachte Desi Bouterse, nu president van Suriname. De verdachten staan terecht vanwege de verdenking van betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Dijksteel was destijds lijfwacht van Bouterse, Dendoe zat in het leger.

Kanhai betoogde dat Dendoe toen niet aanwezig was in Fort Zeelandia, waar de moorden hebben plaatsgevonden. Volgens hem zijn er zeven getuigen die gezegd hebben dat hij daar op niet was en maar twee die het tegendeel beweerden. Wat betreft Dijksteel is volgens Kanhai niet voldoende bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade over het doden van de slachtoffers. Dendoe en Dijksteel waren niet aanwezig in de rechtbank.

Verdachte Edgar Ritfeld was er wel en kreeg de kans zijn laatste woord uit te spreken. Hoewel het OM voor hem vrijspraak heeft gevraagd, is Ritfeld zeer teleurgesteld. Hij heeft steeds gesteld onterecht te zijn opgeroepen als verdachte. Hij was destijds niet in Fort Zeelandia en heeft direct uit protest over de moorden het leger verlaten. Voldoende bewijs dus dat hij niks met de moorden te maken heeft, zo zei hij in zijn laatste woord.

Vrijdag houdt de krijgsraad zal laatste zitting, daarna zal op een later te bepalen datum het vonnis worden uitgesproken.