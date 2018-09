Advocaat wil vrijlating Jos B. uit hechtenis

Advocaat Gerald Roethof heeft de raadkamer van de rechtbank in Maastricht gevraagd om zijn cliënt Jos B. vrij te laten uit voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft volgens hem niet voldoende bewijs om hem vast te houden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998. B. heeft geen bekentenis afgelegd.

Dat zei Roethof donderdag na afloop van de voorgeleiding, die achter gesloten deuren is. Hij wees erop dat de doodsoorzaak van het slachtoffer niet bekend is en dat ook seksueel misbruik niet met zekerheid is te zeggen, evenmin als een ontvoering. Hij kan ook zijn weggelopen na een ruzie met zijn tentgenootjes, aldus Roethof.

Hij bevestigde dat er DNA-sporen zijn aangetroffen op Nicky maar er zijn ook sporen van vijf anderen gevonden. Bovendien is er van B. geen bloed of sperma gevonden, zei Roethof. Verder zei hij dat DNA daar via contaminatie kan zijn terechtgekomen. Dat wil zeggen dat het DNA via via is overgebracht, bijvoorbeeld via een medewerker van de marechaussee die contact had met B., of via scouting, waar B. contacten had.

De DNA-sporen zijn onvoldoende om als bewijs te dienen, vatte Roethof samen. Verder vroeg hij zich hardop af: ,,Is er wel een delict gepleegd? En als dat zo is, heeft justitie dan de dader? Daarvan heb ik gezegd: absoluut niet! Met wat er hier ligt, kan geen veroordeling volgen. Op basis van wat hier ligt, kan onmogelijk gezegd worden dat hij de dader is.''

Roethof vroeg ook om het volledige dossier in deze zaak. ,,Dat bestaat uit 180 ordners, ik heb er slechts één gekregen'', zei hij. ,,Aan één dossier heb ik niet veel.''

De raadkamer neemt later donderdag een beslissing over het verzoek om de hechtenis op te heffen.

B. werd 26 augustus aangehouden in Spanje.