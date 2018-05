Advocaat wil Van Agt horen over treinkaping

Oud-premier Dries van Agt moet mogelijk komen getuigen in een proces over de treinkaping bij de Punt in 1977. Advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers bijstaat, gaat de rechtbank in Den Haag verzoeken om de voormalige CDA-politicus op te roepen als getuige. Ook vier hoge militairen wil ze onder ede aan de tand voelen.

Zegveld probeert erachter te komen met welke geweldsinstructie de mariniers de kaping bij De Punt beëindigden. De trein werd na drie weken op 11 juni tijdens een verrassingsactie ontzet, waarbij zes van de negen kapers werden doodgeschoten.

De advocaat heeft nieuwe verklaringen van voormalige officieren die zeggen dat de mariniers achter de schermen van hogerhand de opdracht hadden gekregen om de kapers niet gevangen te nemen maar dood te schieten. Dat is in strijd met internationale regels.

Zegveld mocht vorig najaar elf oud-mariniers horen over hun handelen bij De Punt. Net als de Staat ontkenden zij dat er zo’n geheime geweldsinstructie was. Maar uit hun verklaringen bleek dat ze direct op de treinkapers schoten, zonder te kijken of die zich overgaven of geen gevaar meer vormden.

De twee kapers om wie het proces draait, zijn doodgeschoten toen zij al zwaargewond en weerloos op de grond lagen. Dat maken de nabestaanden op uit autopsierapporten die pas recent door de Staat werden vrijgegeven.

De bewering dat de leiding een dodelijke geweldsinstructie meegaf, komt van een hoge commandant die destijds bij de briefing was betrokken. Hier werden de mariniers geïnstrueerd die bij De Punt werden ingezet en bij de gijzeling van een basisschool in Bovensmilde, die gelijktijdig plaatsvond.

Deze commandant van de school heeft naderhand over de inhoud van de instructie gesproken met collega’s. Drie van hen, oud-officieren, hebben dit op hun beurt tegen Zegveld gezegd. Hun verklaringen staan op papier. Met deze verklaringen wil Zegveld de rechtbank overhalen de hoogste militaire en politieke leiding van destijds te horen. Ook wil ze oud-generaal Henk van den Breemen laten getuigen, evenals Van Agt, die als minister van Justitie politiek verantwoordelijk was voor de acties.

De zaak gaat op 29 mei verder in de rechtbank.