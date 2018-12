Advocaat wil dat Jos B. vrijkomt

Advocaat Gerald Roethof wil dat zijn cliënt Jos B. vrijkomt. Hij zal woensdag aan de rechtbank in Maastricht vragen B. in afwachting van zijn proces op vrije voeten te stellen.

Dat zei Roethof dinsdagavond bij RTL Late Night. Roethof zei de rechter te vragen om „deze nachtmerrie voor meerdere personen te beëindigen.” De nabestaanden krijgen volgens hem ten onrechte de hoop dat een veroordeling zal volgen.

Jos B. verschijnt woensdag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Hij wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Het toen 11-jarige jongetje werd tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in augustus 1998 dood gevonden. Roethof zegt dat B. de jongen niet ontvoerd, niet verkracht en niet gedood heeft.

De op de onderbroek van Nicky gevonden DNA-sporen van B. zijn volgens Roethof geen dadersporen. Volgens de raadsman kunnen DNA-sporen voor- of achteraf op de kleding terecht zijn gekomen. Het zou volgens een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan om in totaal 17 DNA-sporen. B. zwijgt over hoe zijn DNA op de kleding van Nicky terecht is gekomen.

Roethof zei de emoties van de familie te begrijpen. Hij noemde de zaak in en in triest voor mensen die al twintig jaar gerechtigheid zoeken. „Maar de vraag is of ze die bij mijn cliënt gaan krijgen”, zei hij.

Op de vraag of Jos B. woensdag een verklaring gaat afleggen, antwoordde Roethof ontkennend. „Op dit moment even niet”, zei de advocaat. Een verklaring is gevaarlijk, aldus Roethof, het mag niet zo zijn dat wat je zegt achteraf niet waar blijkt te zijn. Om die reden heeft hij B. ontraden woensdag iets te verklaren.