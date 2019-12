Advocaat Weski heeft met Taghi gesproken

Advocaat Inez Weski wilde donderdagmiddag na afloop van haar gesprek met Ridouan Taghi niets zeggen. Zij bevestigde alleen dat ze in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met Taghi had gesproken. Voor de rest onthield zij zich van commentaar.

Weski was ongeveer 2,5 uur binnen om haar cliënt te ontmoeten. Zij was eerder op de dag bij een groot liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh en zei daar naar de gevangenis af te reizen om een verhoor van Taghi door de rechter-commissaris bij te wonen.

Ook voor ze de gevangenis in Vught inliep, wilde ze niets zeggen. Bij de grote toegangspoort zijn extra zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Voertuigen moesten in een groeiende rij lang wachten tot ze een voor een werden binnengelaten. Achter de poort staan bewapende en gemaskerde agenten.