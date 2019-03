Advocaat vraagt vrijspraak ibogaïne-genezeres

De 59-jarige natuurgenezeres Sara G. uit Kockengen moet volgens haar advocaat worden vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van een Zweedse na een behandeling met de stof ibogaïne. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag tien jaar cel, omdat G. de 48-jarige vrouw met de hallucinogene stof zou hebben behandeld in haar woning in februari 2017. De vrouw zou daardoor zijn overleden.

G. heeft ontkent dat ze de vrouw uit Malmö heeft behandeld en volgens haar advocaat heeft het OM niet bewezen dat ze dat wel zou hebben gedaan. „Het is onduidelijk wat zich precies in de bed and breakfast heeft afgespeeld, behalve dan dat de vrouw er is overleden.” De Zweedse zou de ibogaïne ook zelf hebben kunnen innemen of het hebben gekregen van een assistent van G., die bij het slachtoffer in de B&B was.