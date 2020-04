Advocaat vindt dat verdachte cold case Naaldwijk uit de cel moet

Volgens de advocaat van de 47-jarige man die vastzit voor een oude moordzaak in Naaldwijk, zijn er nog te veel vraagtekens rond de dood van de 31-jarige Poolse vrouw. Mustafa A. uit Maassluis zit na een DNA-match in de cel. Hij ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. Zijn advocaat gaat daarom in beroep tegen de beslissing van de rechtbank Den Haag om hem vast te houden.

„Mijn cliënt kende het slachtoffer niet. Een getuige heeft zijn naam pas in 2019 genoemd, en niet in 2003 na de moord. Ook is niet duidelijk van wie de andere DNA-sporen zijn die onder de nagels van de vrouw zijn aangetroffen”, aldus advocaat Erdal Kaya. Dit alles is volgens hem voldoende reden om A. uit de cel te laten, maar de rechtbank oordeelde maandag anders. Volgens de rechter zijn er voldoende ernstige bezwaren om hem binnen te houden. „Zijn DNA is bij het slachtoffer gevonden. Het gaat hier om een zeer ernstig delict”, aldus de rechter.

A. werd mei vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast. Zijn celmateriaal zat in de DNA-databank na een veroordeling in 2016, en kwam overeen met materiaal dat is gevonden onder de nagels van de linkerhand van het slachtoffer.

Het slachtoffer is de Poolse Iwona Gallis, die naar Nederland was gekomen om in de tuinbouw te werken maar in het drugsmilieu terechtkwam. In de woning waar ze dood werd gevonden, zou ze bezig zijn geweest met het toppen van wietplanten die daar op zolder stonden. Het Openbaar Ministerie had eerder al laten weten dat zij met een zwaar voorwerp was geslagen en gewurgd. Mogelijk is de vrouw gedood door iemand die geld en hennep wilde stelen. Er was ruim 12.000 euro gestolen.

De volgende zitting is op 7 juli. Het gaat dan wederom om een inleidende zitting.