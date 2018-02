Advocaat Van der Zwaan bekent liegen tegen FBI

Advocaat Alex van der Zwaan heeft voor de rechter toegegeven dat hij loog tegen Amerikaanse functionarissen die de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen onderzoeken. De rechter doet op 3 april uitspraak tegen de jurist, die volgens gegevens van de Britse Kamer van Koophandel een Nederlander is.

Van der Zwaan bekende dat hij onderzoekers heeft misleid over de laatste keer dat hij contact had met Rick Gates, de voormalige zakenpartner van Paul Manafort. Hij was geruime tijd de campagnemanager van Donald Trump. Manafort en Gates zijn al enige tijd geleden aangeklaagd. De vervolging van Van der Zwaan verhoogt volgens experts de druk op de mannen.

De advocaat hielp de regering van Oekraïne in 2012 bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van de voormalige premier Joelia Timosjenko grotendeels verdedigd werd. De EU en de VS oordeelden destijds dat het vooral om politiek gemotiveerde aanklachten ging. Manafort was werkzaam als adviseur voor de toenmalige pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj.

FBI-agenten voelden Van der Zwaan op 3 november aan de tand over zijn werk aan het Oekraïnerapport. De advocaat zou toen hebben gezegd dat zijn laatste contact met Gates bestond uit een onschuldig tekstbericht in augustus 2016, terwijl de mannen elkaar in werkelijkheid later nog spraken over het werk. De jurist loog volgens aanklagers ook over zijn contacten met een ‘persoon A’.

Aanklagers beschuldigden Van der Zwaan ook van achterhouden of wissen van e-mails waar Mueller en zijn team naar hadden gevraagd. In de aanklacht tegen de jurist wordt niet verwezen naar de campagne van Trump of de door hem gewonnen presidentsverkiezing.

Van der Zwaan werkte bij het advocatenkantoor Skadden in Londen, maar in 2017 werd zijn contract beëindigd, zo bevestigt de firma. Skadden zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. De advocaat is getrouwd met Eva Khan, de dochter van de Oekraïnse-Russische miljardair German Khan. Hij zou de zoon van een Russische moeder zijn en volgens de website van Skadden spreekt hij Russisch en Nederlands.