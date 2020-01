Advocaat: undercoveragenten in moordzaak Breda onbetrouwbaar

Het werk van de undercoveragenten die een bekentenis ontlokten in de zaak rond de dood van Peter van der Linden in Breda is niet te controleren. De enige bekentenis van moord in de zaak is daarom niet te gebruiken voor een veroordeling. Dat zei advocaat Gerald Roethof maandag bij de rechtbank in Breda.

Vanwege die liquidatie, op 6 januari 2017 voor een Bredaas café, zijn vorige week celstraffen geëist van twee keer 24 jaar en een keer 26 jaar cel. Maandag pleitte Roethof voor zijn cliënt David J. Die vertelde volgens de undercoveragenten dat Piet S. opdracht gaf voor de moord, dat Corné R. schoot en hijzelf reed. J. trok die bekentenis later in.

Roethof haakte vooral in op de arresten van de Hoge Raad in december. De hoogste rechter zette vraagtekens bij de zogenoemde Mr. Big-methode die undercoveragenten gebruikten in twee andere moordzaken.