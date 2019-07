Advocaat: uitspraak positief én teleurstellend

De uitspraak van de Hoge Raad over Srebrenica is positief, omdat nu definitief erkend wordt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld bij de evacuatie van vluchtelingen. Tegelijk is het teleurstellend dat de aansprakelijkheid voor de schade van de nabestaanden slechts voor een klein deel wordt toegekend. Dat zei advocaat Simon van der Sluijs vrijdag in een reactie namens de ‘Moeders van Srebrenica’, van wie er een aantal de uitspraak bijwoonde.

„Wat er gebeurd is in Srebrenica, is 100 procent fout, zegt de hoogste rechter, maar daar wordt dan een compensatie van 10 procent aan gehangen”, zegt Van de Sluijs. Het gerechtshof in Den Haag had dat eerder op 30 procent gezet, ook al arbitrair volgens hem. Volgens de advocaat ging daar tijdens de cassatieprocedure de discussie niet over. En nu beslist de Hoge Raad dat opeens zelf, aldus Van der Sluijs.