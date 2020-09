Advocaat: toedracht aanrijding bij Marken is nog ongewis

De advocaat van de 28-jarige Duitse automobilist die wordt verdacht van de fatale aanrijding met een meisje bij Marken, eind juli, wil dat in het onderzoek van politie en justitie meerdere scenario's worden betrokken. "Dat onder de auto van mijn cliënt DNA van het meisje is gevonden zegt niets over de toedracht", aldus Anis Boumanjal na een bericht van RTL Nieuws.

Het slachtoffer, de 14-jarige Tamar, werd op 25 juli rond 04.00 uur dood aangetroffen op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude. Daarna is lange tijd gezocht naar verdachten en de auto waarmee het ongeval is veroorzaakt.

"Het is niet op voorhand uitgesloten dat mijn cliënt de veroorzaker van het ongeval is, maar dat zou nader onderzoek moeten uitwijzen. Het is alleen gek dat de grijze Mazda waarin hij reed geen enkele noemenswaardige schade heeft", aldus Boumanjal. "Toen hij en een vriend die meereed korte tijd later de auto inspecteerden, was alles intact en gingen de twee er vanuit dat er een gat in het asfalt zat of dat ze met hun auto een dier hadden geraakt."