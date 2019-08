Advocaat Thijs H.: OM ongenuanceerd

Advocaat Serge Weening van drievoudig moordverdachte Thijs H. noemt uitlatingen van het Openbaar Ministerie (OM) „ongenuanceerd”. Weening doelt hiermee op beweringen door het OM dat H. voor zijn vermeende moorden op internet opgezocht zou hebben hoe je je als psychopaat kunt gedragen en hoe je politie en justitie voor de gek kan houden. Volgens Weening zijn de beweringen van het OM uit hun context gehaald.

„De officier van justitie vond het nodig om voor de bühne een verhaal te vertellen”, aldus een verontwaardigde Weening na afloop van de zitting. „Zij riep daarmee een bepaalde sfeer op, en dat is jammer.”

„Eerst moet goed onderzoek worden gedaan naar de geestesgesteldheid van mijn cliënt. Laten we dat onderzoek in het Pieter Baan Centrum afwachten.”

Weening gelooft niet dat de familie van H. heeft geprobeerd sporen te wissen. „Die opmerking laat ik voor rekening van het OM. Ik denk dat niemand bewust iets heeft proberen te verdoezelen.”

Weening sprak ook over een bewering van het OM over drugsgebruik door H. „Het ziet ernaar uit dat mijn cliënt op het moment dat de feiten zijn gepleegd, geen harddrugs heeft gebruikt. Wél in een lange periode die daaraan vooraf ging.”