Advocaat Taghi wil deel zitting Marengo achter gesloten deuren

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi in het liquidatieproces Marengo, wil een aantal verzoeken namens haar cliënt achter gesloten deuren doen. De privacy van Taghi is daar de reden voor, aldus de raadsvrouw. Het Openbaar Ministerie verzet zich hiertegen, maar licht zijn bezwaren wel achter gesloten deuren toe, omdat er anders niet vrijelijk over het verzoek van Weski gedebatteerd kan worden. Zo heeft de rechtbank donderdag beslist. Of de deuren vervolgens ook gesloten blijven, zoals de raadsvrouw wil, beslist de rechtbank donderdag op een later moment.

De verzoeken van Weski houden verband met het overbrengen van Taghi van Dubai naar Nederland. Het is onduidelijk welke privacy-aspecten daarmee geraakt zouden worden. De 42-jarige Taghi werd in december in Dubai gearresteerd, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. De arrestatie van Taghi zou met het nodige geweld gepaard zijn gegaan. Enkele dagen later werd hij met een speciaal transport overgebracht naar Nederland. Sindsdien zit hij in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Justitie beschouwt Taghi als de onbetwiste hoofdverdachte in Marengo. Hij zou opdracht hebben gegeven voor een reeks liquidaties. In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Vanaf dinsdag vindt er een tussentijdse zittingsronde plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Taghi is niet in persoon aanwezig. Hij heeft zich ook op eerdere zittingen dit jaar niet de zittingszaal laten zien.