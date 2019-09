Advocaat Taghi: achtergrond moord onbekend

Inez Weski, advocaat van de voortvluchtige Ridouan Taghi, zegt dat conclusies over een verband tussen de moord op advocaat Derk Wiersum en haar cliënt vooralsnog voorbarig zijn.

In een reactie laat Weski woensdag weten: „Ik begrijp de speculaties over de mogelijke achtergronden van de zeer tragische dood van de advocaat, maar kan slechts constateren dat daar niets over bekend is op dit moment. De geschiedenis leert dat soms volstrekt tegengestelde of niet vermoede belangen en partijen een rol blijken te hebben gespeeld in gebeurtenissen.”

Voor het overige wil de raadsvrouw geen commentaar geven. In de strafzaak rond Taghi en vijftien medeverdachten staan op 24 en 26 september twee zittingen gepland. Het proces verkeert nog in de voorfase; de inhoudelijke behandeling zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden.