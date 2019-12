Advocaat: T. wil met volledige naam worden genoemd

Inez Weski, de advocaat van Ridouan T., meldt dat ze „vooralsnog” in de media niet zal reageren op de aanhouding van haar cliënt. Dat heeft ze aan het ANP laten weten. Ze zegt wel dat haar cliënt expliciet geen probleem heeft met het gebruik van zijn achternaam in de media.

T. werd maandag in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven.

Weski heeft afgelopen oktober laten weten dat zij de 41-jarige T. „uit protest” niet meer zal verdedigen in het grote liquidatieproces Marengo - waarin hij hoofdverdachte is - maar dat ze wel zijn advocaat blijft. Volgens de advocaat wacht ze al jarenlang op inzage in allerlei processtukken die maar niet komen en is haar cliënt voorwerp is van publieke berechting, zonder dat dat kan worden betwist.

T.staat achter haar stap, aldus Weski destijds. „Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces.”

Topcrimineel Ridouan T. aangehouden in Dubai

Marengo gaat over een reeks liquidaties en liduidatiepogingen in de onderwereld. Kort nadat in dit proces kroongetuige Nabil B. werd gepresenteerd, werd de broer van B. vermoord. Afgelopen september werd de advocaat van B. voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever voor beide schokkende moorden wordt naar T. gewezen.