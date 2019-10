Advocaat stopt verdediging Taghi uit ‘protest’

Advocaat Inez Weski heeft de verdediging van Ridouan Taghi neergelegd. Taghi is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. En dat proces is volgens Weski geen eerlijk proces. Ze stelt in een verklaring dat ze onterecht al jarenlang wacht op inzage in allerlei processtukken en dat haar cliënt voorwerp is van publieke berechting, zonder dat dat kan worden betwist.

Ook stelt ze dat Taghi ook vanuit Het Openbaar Ministerie „zonder reserve als schuldig gepresenteerd wordt binnen dit en andere onderzoeken”. „De verdediging heeft inmiddels jarenlang vruchteloos gevraagd om een volledig dossier en het mogen onderzoeken van berichten en verklaringen van de kroongetuige”, aldus Weski. „De beslissing is nu dat deze verdediging, de verdediging neerlegt. We laten het over aan de rechtbank”, zei Weski bij eenVandaag.

Ze nam de beslissing naar eigen zeggen „om in feite het lot van cliënt in dit proces over te dragen aan de zorg van de rechtbank als wellicht lakmoestest voor de kracht van de rechtsstaat”.

Taghi staat achter haar stap, aldus Weski. „Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces.” Ze nam de beslissing voordat op 18 september in Amsterdam advocaat Derk Wiersum werd vermoord, stelt ze. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Voor de opsporing van hoofdverdachte Taghi is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket kan het proces „gewoon doorgaan”. Verder verwijst hij naar de rechtbank Amsterdam. Een woordvoerder van de rechtbank zegt op de hoogte te zijn van het besluit van Weski, maar inhoudelijk kan hij er verder niets over zeggen.