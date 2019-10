Advocaat staakt verdediging moordverdachte

Advocaat Serge Weening heeft de verdediging van de verdachte van de moord op Limburger Andy de Heus neergelegd. Waarom hij stopt met de verdediging, wilde hij niet zeggen. Weening bevestigde maandag een bericht hierover op 1Limburg. Weening zei de verdachte nog wel te willen helpen met het vinden van een andere advocaat.

Weening erkent dat de zaak nu langer kan duren. „Een nieuwe advocaat moet eerst nog een paar duizend pagina’s doorlezen”, zei hij.

De verdachte, de 51-jarige Ronnie S., moet dinsdag voor de rechtbank in Roermond verschijnen in verband met de moord op de dertigjarige marktkoopman De Heus, die sinds 18 december 2012 vermist was en begin 2016 dood gevonden werd in een visvijver bij Stevensweert. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat S. bekend heeft De Heus gedood te hebben, en diens lichaam te hebben begraven.

Een woordvoerster van de rechtbank zei dat de zitting dinsdag wel doorgaat, maar dat De Heus zal worden gevraagd of hij een andere advocaat heeft, of zelf zijn verdediging wil voeren. De kans is groot dat de zaak niet inhoudelijk zal worden behandeld, zei ze.