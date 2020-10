Advocaat: schadevergoeding voor Hawija positief, maar te laat

Advocaat Liesbeth Zegveld noemt het positief, maar ook te laat dat het kabinet de gemeenschap van de Iraakse stad Hawija gaat compenseren voor de schade van een Nederlandse luchtaanval. De mensenrechtenadvocaat, die vijftig nabestaanden en slachtoffers bijstaat, gaat daarnaast door met het voorbereiden van individuele schadeclaims.

„Ik vind het positief, er moet iets gebeuren. We kunnen de mensen niet laten zitten”, reageert Zegveld op het kabinetsbesluit om de slachtoffers van Hawija collectief te compenseren voor de luchtaanval, waarbij vijf jaar geleden vele tientallen doden vielen. „Maar het is veel te laat. Woningen zijn verwoest en helpen met de opbouw van elektriciteit- en watervoorzieningen zijn typisch dingen waar mensen in de beginfase behoefte aan hebben. Het is nu laat, maar nog steeds belangrijk.”

Schadevergoeding komt er wat het kabinet betreft niet voor individuen. Daar komt Nederland niet onderuit, zegt Zegveld. „Het een sluit het ander niet uit. Als je mensen verloren bent, dan dient daarvoor betaald te worden.”

De redenering van het kabinet over het erkennen van aansprakelijkheid, gaat volgens Zegveld niet op. „Het toekennen van collectieve of individuele schadevergoedingen heeft niets te maken met aansprakelijkheid. Die tegenstelling bestaat niet, dat is nonsens.”

Volgens Zegveld hebben niet alle slachtoffers en nabestaanden profijt van een collectieve regeling. „Er zijn mensen uit Hawija weggetrokken. Andere mensen waren op doorreis. Door de stad te compenseren voor wederopbouw heeft niet voor iedereen betekenis. Dat is het nadeel van een collectieve regeling. Je ontneemt mensen de keuze hun eigen leven weer op te bouwen.”