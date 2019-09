Advocaat rondt pleidooi zaak-Wilders af

De advocaten van PVV-leider Geert Wilders ronden maandag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol het pleidooi in de ‘minder-Marokkanen’-zaak af. Door een eerder uitvoerig toegelichte eis van Wilders en zijn raadslieden tot onmiddellijke stopzetting van het proces, heeft de zaak opnieuw vertraging opgelopen. De uitspraak is verzet van 11 oktober naar 11 november.

Wilders en zijn verdedigers Geert-Jan en Carry Knoops wilden dat het Haagse gerechtshof de zaak per direct zouden staken omdat volgens hen vaststaat dat het Openbaar Ministerie in 2014 niet zelfstandig heeft besloten Wilders te vervolgen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarbij aantoonbaar een stevige vinger in de pap gehad, menen zij. Wilders zegt dat hij het middelpunt is van een louter politiek proces. Het OM wijst de aantijgingen van de hand en houdt vol dat het geheel zelfstandig te werk is gegaan. Het hof wil zich pas later over de veelbesproken kwestie uitlaten, naar verwachting pas bij einduitspraak.

Naast deze verweren betogen Wilders’ advocaten dat de PVV-voorman niet veroordeeld kan worden. Voor de aanklacht - groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie - ontbreekt het bewijs, vinden zij. De rechtbank heeft Wilders veroordeeld, maar geen straf opgelegd. In hoger beroep is 5000 euro boete tegen hem geëist.

Carry Knoops voert maandag het woord. Op 11 oktober reageert het OM op het pleidooi.