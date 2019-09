Advocaat Plasman: Zo’n moord nooit voor mogelijk gehouden

Dit is ongekend. Dit hebben advocaten nooit voor mogelijk gehouden. Dit is een aanslag op de rechtstaat.

Zo reageert een geschokte strafrechtadvcoaat Peter Plasman woensdag telefonisch op het nieuws dat advocaat Derk Wiersum is vermoord. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in in het liquidatieproces Marengo rond het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi.

De moord woensdag tekent de „ongekende” verharding in de onderwereld, zegt een geschokte Plasman vanuit het Paleis van Justitie in Den Bosch. „Schokkend was al dat de broer van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten. Maar het kan kennelijk nog erger. Nu wordt een advocaat die zijn werk doet vermoord. Dit is voor Nederlandse begrippen ongekend.”

Aanval

Met de liquidatie probeert de onderwereld kroongetuigen de mond te snoeren, denkt Plasman. „Deze moord zie ik dan ook duidelijk als een rechtstreekse aanval op de rechtstaat.” Plasman kende de vermoorde raadsman Wiersum. „Het is een zachtaardige, vriendelijke man.”

De moord op de advocaat van de kroongetuige is vanuit de onderwereld een signaal aan advocaten, vermoedt Plasman. „De boodschap is: Als u kroongetuigen bijstaat, gaat u er aan.” Door de liquidatie is het „evident” dat strafpleiters minder happig zullen zijn om een kroongetuige bij te staan. „Advocaten willen gewoon hun werk doen. Ze willen niet het risico lopen om vermoord te worden.”

Beduusd

Tijdens het telefoongesprek is Plasman, die zelf tal van zware criminelen bijstaat, nog beduusd van het heftige nieuws. „Ik ben nog van de schrik aan het bekomen. Deze liquidatie hakt er zó in in de advocatenwereld. Typerend is dat zojuist een rechter aan me vroeg of ik wel in staat was om mijn werk vandaag in de rechtszaal voort te zetten.”

Plasman denkt dat advocaten van kroongetuigen (die in de onderwereld als verklikkers worden gezien) in de toekomst zullen moeten worden beveiligd. „Hoe precies, dat zou ik op dit moment niet weten.”