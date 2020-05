Advocaat overweegt wraking in No Surrender-proces

De advocaat van Theo ten V. overweegt om de verdediging neer te leggen of om de rechtbank in Groningen te wraken. Voormalig voorman Henk Kuipers weigerde dinsdag te getuigen in de zaak tegen Ten V. Het verzoek van de raadsman om Kuipers op een andere datum te horen, werd afgewezen.

Kuipers (55) moest vragen beantwoorden in de zaak tegen oud-lid Ten V. Herstellende van een recente operatie aan een navelbreuk, vond Kuipers zich fysiek niet in staat om dit te doen. Hij verwachtte een lange zitting met veel vragen van de advocaat van Ten V. Bovendien was zijn eigen raadsman afwezig.

Zich beroepend op zijn verschoningsrecht verliet Kuipers de zaal. Volgens de rechtbank is er voldoende gelegenheid geboden voor een getuigenverhoor, maar beriep Kuipers zich om verschillende reden telkens op zijn verschoningsrecht. De advocaat van Ten V. beslist later vandaag wat hij nu gaat doen.

Kuipers, Ten V., Klaas Otto en Rico R. worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers en Ten V. zouden ook andere delicten hebben gepleegd. Ten V. wordt tevens verdacht van diefstal met geweld. Het Openbaar Ministerie komt op 28 september met alle strafeisen.