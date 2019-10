Advocaat: ontsnapte tbs’er niet gevaarlijk

De tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen die vrijdag de benen nam, is niet gevaarlijk. Dat meldt zijn advocaat Job Knoester zaterdag. Er is geen contact geweest tussen de advocaat en de veroordeelde zedendelinquent.

Op de website van zijn advocatenkantoor zegt Knoester niet te weten waarom zijn cliënt Ronald van Z. ervandoor is gegaan tijdens het begeleid verlof. Wel weet hij dat zijn cliënt vond dat hij te weinig mogelijkheden kreeg in zijn behandeling. Van Z. stond nog redelijk aan het begin van zijn verloftraject.

De politie waarschuwde na zijn ontsnapping de man niet te benaderen. Uit een burgernetmelding blijkt dat de politie op zoek is naar een blanke man van 1.87 meter met een fors postuur, donkerblond dun haar en een bril. Hij droeg een spijkerbroek en zwarte jas.

Vorige maand gingen al twee tbs’ers uit de kliniek ervandoor. Beiden werden later opgepakt.