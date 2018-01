Advocaat: onderzoek rammelend systeem douane

De manier waarop de douane werkt, vertoont tal van gebreken en dat zorgt voor allerlei risico’s van misbruik. Dat claimde advocaat Ruud van Boom tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam. Om de onderste steen boven te krijgen, wil hij onder anderen CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt laten horen als getuige.

Van Boom verdedigt douanier Gertie V. (48). uit de Rotterdamse haven. Hij wordt beschuldigd van invoer van drugs, corruptie en schending van de geheimhoudingsplicht over een periode van vijf jaar. V. ontkent en stelt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij is op non-actief gezet, maar zit niet vast.

Omtzigt sprak met douaniers in verband met andere corruptiezaken, die hadden geleid tot politieke ophef. Hij zei in de Tweede Kamer dat de teamleiding niet wilde dat medewerkers zouden praten over het rammelende systeem.