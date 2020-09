Advocaat: ‘onderste steen moet boven over schaduwoperatie’

Het volgen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, in de jacht van justitie op Ridouan Taghi, kan niet zonder gevolgen blijven. De raadslieden hadden vorig jaar juni geen afspraak met Taghi in Dubai, zoals in justitiële kringen werd gehoopt, maar met cliënt Khalid J. Over het hoe en waarom van de actie moet de onderste steen boven komen, betoogde Van Kleef woensdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen J.

Het Openbaar Ministerie vervolgt J. en een groep medeverdachten voor de moord op Alexander Gillis, de ‘vergismoord’ op Stefan Eggermont en de moord op Massod Amin Hosseini. Alle zaken dateren uit 2014. Daarnaast zou de vermoedelijke bende moorden hebben voorbereid. Taghi is hoofdverdachte in het proces Marengo, dat draait om een andere reeks moorden.

Het schaduwen van Meijering en Van Kleef kwam onlangs aan het licht door een publicatie in het AD. De door het OM geheimgehouden operatie leidde tot boze en verontwaardigde reacties binnen de advocatuur. De betrokken advocaten zijn er woest over.

J. werd in januari opgepakt door de politie in Dubai en vervolgens uitgezet naar Nederland, waar hij in de cel werd gezet. Volgens J. is hij in Dubai bedreigd met foltering en werd hem gezegd dat hij ‘een terrorist’ was die bij de bende van Taghi hoorde. Van Kleef zei woensdag dat de Nederlandse justitie „helemaal is losgegaan” om J. te pakken te krijgen. Zijn arrestatie ziet de raadsman als verboden vrucht van de in zijn ogen onrechtmatige schaduwoperatie. Hij wil onder meer tal van functionarissen in Nederland en Dubai horen over de gang van zaken over de observatie en de arrestatie.

Ridouan Taghi is in december aangehouden in Dubai. Hij zegt dat hij bij zijn arrestatie is mishandeld door de politie.

Het OM zal woensdag reageren op het betoog van Van Kleef.