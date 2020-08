Advocaat: OM stort emmer stront over ons uit

Advocaat Yassine Bouchikhi heeft dinsdag woedend de rechtbank verzocht om het Openbaar Ministerie te verbieden bepaalde uitlatingen over hem te doen. De raadsman komt voor in een schriftelijk vastgelegde toelichting van het OM op het Marengo-onderzoek. Die gaat onder meer over advocaten, die zouden hebben gelekt en als loopjongens voor verdachten zouden hebben gediend. Een proces-verbaal daarover lekte de afgelopen dagen uit naar diverse media.

De rechtbank ging niet in mee in het verzoek van Bouchikhi. „De woorden van het OM komen voor rekening van het OM”, aldus de rechtbank. De voorzitter van de rechtbank sprak van een bijzonder verzoek, dat neerkwam op het „de mond snoeren van het OM”.

Bouchikhi zei dat „een emmer stront” over de advocatuur zou worden uitgestort. „Het is volledige laster wat het OM gaat verkondigen. Het is klinkklare onzin. Het hek is van de dam.”

Justitie is op dag één van de driedaagse voorbereidende zitting in het liquidatieproces Marengo begonnen met de voordracht van de stand van zaken in het onderzoek. Volgens het OM hebben advocaten informatie gelekt naar de bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi.