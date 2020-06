Advocaat: OM levert geen bewijs in ‘Telegraafzaak’

Het Openbaar Ministerie heeft geen enkel bewijs geleverd dat Nabil D. een spilfunctie vervulde in een criminele bende die op 26 juni 2018 een aanslag op het gebouw van De Telegraaf pleegde en gestolen vluchtauto’s aan criminelen leverde. Dat stelde zijn advocaat Justin Luiten donderdag op de laatste dag van de omvangrijke strafzaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Justitie eiste vorige week negen jaar gevangenisstraf tegen de 28-jarige Amsterdammer. Hij is door de aanklagers betiteld als de rechterhand van het vermeende kopstuk van de bende, de 26-jarige Bilal el H. Tegen hem eiste het OM twaalf jaar celstraf. Luiten vroeg de rechtbank donderdag D., die alle beschuldigingen ontkent, volledig vrij te spreken. Volgens hem was tussen D. en El H. geen sprake van een samenwerkingsverband. Ook noemde hij de bewijsconstructie van het OM ondeugdelijk.

Bij de aanslag op De Telegraaf werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder het voertuig, waarin jerrycans met benzine lagen, in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel ontstond forse schade.

De aanslag, vijf dagen nadat met een raketwerper het gebouw waarin weekblad Panorama is gevestigd onder vuur werd genomen, veroorzaakte grote beroering. Het OM sprak in dit verband vorige week bij het formuleren van de strafeisen van een aanslag op de vrije pers en de democratische rechtsstaat. In de zaak staan in totaal elf mannen terecht, van wie justitie er zes heeft gelinkt aan de aanslag op De Telegraaf.

Nabil D. ontkende donderdag in een emotioneel betoog ook maar iets met de aanslag en de vermeende criminele organisatie te maken te hebben. „Ik heb geen organisatie geleid en ik heb er geen deel van uitgemaakt. Ik zit al veertien maanden vast en word gelinkt aan de namen van mannen met wie ik niets te maken heb of heb gehad. Ik ben voor het leven getekend en psychisch kapot. Maar dat maakt het OM niets uit. Die denken alleen maar: we hebben een grote boef te pakken. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben gewoon een hardwerkende jongen.”

De rechtbank doet op 28 september uitspraak.