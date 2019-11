Advocaat nabestaanden niet verrast door vonnis

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, is niet verrast door het vonnis van de Surinaamse krijgsraad tegen president Desi Bouterse. Hij had niet anders verwacht dan dat de krijgsraad de eis van 20 jaar cel van het Openbaar Ministerie zou overnemen.

Essed is goed te spreken over de uitgebreide motivatie die de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, gaf in de toelichting op het vonnis tegen Bouterse. Zo is ze uitgebreid ingegaan op de vele getuigenverklaringen en processen-verbaal die in de afgelopen jaren zijn verzameld. „Dit vonnis staat als een huis en kan een hoger beroep wel overleven. De president heeft heel duidelijk aangetoond dat Bouterse die dagen in Fort Zeelandia verbleef op het moment dat vijftien mensen om het leven werden gebracht”, aldus Essed.

Bouterse hoeft nog niet naar de gevangenis, omdat zijn advocaat Irwin Kanhai heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Volgens Kanhai heeft de rechter essentiële getuigenverklaringen bewust niet gebruikt.