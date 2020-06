Advocaat: moordzaak-Wiersum moet weg uit Amsterdam

De strafzaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum moet niet worden behandeld door de rechtbank in Amsterdam. Dat vindt Job Knoester, advocaat van een van de mannen die wordt verdacht van rechtstreekse betrokkenheid bij de moord. Hij verzocht woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen, omdat de Amsterdamse rechtbank niet onbevangen naar de zaak zou kunnen kijken.

Wiersum werkte als advocaat in de hoofdstad en zijn gewelddadige dood heeft de rechtbank vorig jaar diep geschokt. Daar gaf de rechtbank ook uiting aan, door een bijeenkomst te organiseren en een persbericht uit te brengen waarin uiting werd gegeven aan het verdriet, zo zette Knoester uiteen. Het verdriet is begrijpelijk, vindt de raadsman, maar de vraag is of een rechtbank een zaak rond zo veel verdriet wel kan behandelen.

Daarnaast wees de raadsman erop dat de rechtbank op de website rechtspraak.nl spreekt over de zaak als de „dodelijke aanslag” op advocaat Wiersum. Volgens Knoester loopt de rechtbank daarmee op de zaken vooruit en toont zij zich niet onbevangen. Een dodelijke aanslag is het scenario van het Openbaar Ministerie, aldus Knoester. Volgens het OM is de moord het werk van de mocromaffia en komt de opdracht ertoe van Ridouan Taghi. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen Taghi en een groep medeverdachten. Taghi c.s. worden verdacht van een reeks liquidaties.

Het OM verdenkt een neef van Taghi, Anouar, ervan dat hij een organiserende rol heeft gespeeld bij de moord op Wiersum. Zijn advocaat verzocht eerder al de zaak onder te brengen bij een andere rechtbank. Dat verzoek werd afgewezen.

Knoester staat verdachte Moreno B. bij, die woensdag zelf niet in de rechtszaal verscheen. De andere verdachte is Giërmo B. (geen familie). Derk Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.